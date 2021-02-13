ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент «Сельта» — «Эльче»Примера. Первая победа «Сельты» в 2021 году, «Атлетико» в гостях у «Гранады» Златан ИбрагимовичВозраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
  • 00:52
    • Дубль Мины принес «Сельте» победу над «Эльче»
  • 00:29
    • «Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом»
  • 22:55
    • СМИ: Упамекано определился с новым клубом
  • 22:21
    • УЕФА условно дисквалифицировал Мусаева на один матч
  • 22:07
    • Кварацхелия — в топ-50 лучших футболистов до 20 лет
  • 21:18
    • Голикова — чемпионка мира по конькобежному спорту
  • 21:02
    • Третьяков завоевал серебро чемпионата мира
    Все новости спорта

    Будет ли «Финикс» гостеприимен во встрече с «Филадельфией»?

    «Финикс» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 февраля 2020 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крис Пол
    В субботу, 13 февраля, «Финикс» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 23:00 по московскому времени. «Финикс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 14 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 2
  • 1.94
  • Ставка!
    •

    «Финикс»

    «Финикс» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 15 побед и девять поражений.

    Если старт сезона у команды Монти Уильямса вышел скомканным, то в конце января они набрали ход и выиграли семь из восьми встреч.

    Накануне «Санз» у себя дома одолели «Милуоки» (125:124) усилиями Девина Букера, набравшего 30 очков, и Криса Пола, отметившегося 28 баллами и 7 результативными передачами.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Финикса» восстанавливаются Дарио Шарич, Кэмерон Пэйн и Абдель Надер.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» возглавляет турнирную таблице Восточной конференции, выиграв 18 из 26 проведенных матчей.

    В целом подопечные Дока Риверса выступают стабильно, если не считать три поражения подряд в середине января.

  • По замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
  • «Пари Сен-Жермен» сыграет на «Камп Ноу» без своего звездного нападающего
  • Вчера

    • Если говорить о февральских встречах, то «Сиксерс» успели дважды проиграть «Портленду» (105:121 и 114:118). В последней игре с «Трэйл Блэйзерс» самым результативным стал Джоэл Эмбиид, набравший 35 очков.

    Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Майк Скотт и Шейк Милтон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Финикса» — 2.01, победа «Филадельфии» — 2.06.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Мы же сделаем ставку на «Санз», чья игровая форма действительно впечатляет, особенно если говорить о Крисе Поле, которого многие уже успели списать со счетов.

    Большим плюсом для подопечных Монти Уильямса станет то, что они проведут уже пятую подряд встречу на домашней арене, тогда как «Филадельфия» находится в постоянных перелетах, а за день до прилета в Аризону еще и отыграла в Портленде. Учитывая все вышесказанное, наш прогноз — «победа хозяев».

    Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Филадельфии" меньше 114,5» за 1.75. Полагаемся на Деандре Эйтона, который должен найти способ сдержать Эмбиида.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Краинович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Юта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рублев — Лопес
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барти — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хачанов — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вердер — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Квинси Промес
  • Трансферный дайджест. 2-8 февраля
    • 20:51 08/02/2021     Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успех
  • Лига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить?
    • 07:26 10/02/2021     Златан Ибрагимович
  • Возраст не помеха. Почему Ибрагимович, Роналду и другие «старики» преуспели в наши дни?
    • 20:38 11/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Финикс» — «Филадельфия» 13.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.01.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры