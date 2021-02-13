В субботу, 13 февраля, «Финикс» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 23:00 по московскому времени. «Финикс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 15 побед и девять поражений.

Если старт сезона у команды Монти Уильямса вышел скомканным, то в конце января они набрали ход и выиграли семь из восьми встреч.

Накануне «Санз» у себя дома одолели «Милуоки» (125:124) усилиями Девина Букера, набравшего 30 очков, и Криса Пола, отметившегося 28 баллами и 7 результативными передачами.

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После травм у «Финикса» восстанавливаются Дарио Шарич, Кэмерон Пэйн и Абдель Надер.

«Филадельфия»

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблице Восточной конференции, выиграв 18 из 26 проведенных матчей.

В целом подопечные Дока Риверса выступают стабильно, если не считать три поражения подряд в середине января.

Если говорить о февральских встречах, то «Сиксерс» успели дважды проиграть «Портленду» (105:121 и 114:118). В последней игре с «Трэйл Блэйзерс» самым результативным стал Джоэл Эмбиид, набравший 35 очков.

Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Майк Скотт и Шейк Милтон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Финикса» — 2.01, победа «Филадельфии» — 2.06.

Мы же сделаем ставку на «Санз», чья игровая форма действительно впечатляет, особенно если говорить о Крисе Поле, которого многие уже успели списать со счетов.

Большим плюсом для подопечных Монти Уильямса станет то, что они проведут уже пятую подряд встречу на домашней арене, тогда как «Филадельфия» находится в постоянных перелетах, а за день до прилета в Аризону еще и отыграла в Портленде. Учитывая все вышесказанное, наш прогноз — «победа хозяев».

Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Филадельфии" меньше 114,5» за 1.75. Полагаемся на Деандре Эйтона, который должен найти способ сдержать Эмбиида.