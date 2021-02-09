Во вторник, 9 февраля, «Даллас» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 10 побед и 14 поражений.

Накануне подопечные Рика Карлайла одолели «Голден Стэйт» (134:132) благодаря шикарной игре Луки Дончича, в активе которого 42 очка, 11 передач и 7 подборов.

Для «Маверикс» победа над «Уорриорз» стала очень важной, ведь до нее команда проиграла семь из восьми встреч и скатилась вниз по турнирной таблице.

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После травмы у «Далласа» восстанавливается форвард Джеймс Джонсон, повредивший колено.

«Миннесота»

«Миннесота» идет 15-й в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и 17 поражениями.

«Тимбервулвз» — одна из худших команд ассоциации в нынешнем сезоне, так что не стоит удивляться тому, что в СМИ появились слухи о возможной отставке Райана Сондерса с поста главного тренера.

До вылета в Даллас баскетболисты «Миннесоты» провели два подряд матча с «Оклахомой». В первом из них они выиграли 106:103, но затем потерпели поражение 118:120.

Среди травмированных у «волков» значатся Джарретт Калвер, Карл-Энтони Таунс и Д'Анджело Расселл.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.27, победа «Миннесоты» — 4.80.

Конечно, успех в игре с «Голден Стэйт» может окрылить подопечных Рика Карлайла, которые действительно имеют хорошие шансы выиграть на домашней арене.

И все же нам кажется, что неуверенность «Маверикс» на площадке никуда не исчезнет, тем более за столь короткий промежуток времени.

Да, «волки» часто проигрывают, но, если брать февральские матчи, то их максимальное отставание не превышало «-3». Попробуем сыграть на этом. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой +8,5» за 1.93.

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 116,5» за 1.75, ведь в нынешнем сезоне «Даллас» неубедительно действует в атаке.