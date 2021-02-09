ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВремя Де Хеа прошло. «Юнайтед» сделал подарок «Сити» «Астон Вилла» — «Арсенал»Старые проблемы «Арсенала» могут лишить команду Артеты еврокубков «Барселона»Примера. «Реал» одолел «Уэску», «Бетис» примет «Барселону»
  • 21:26
    • «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • 18:50
    • Хет-трик Головина принес «Монако» победу над «Нимом»
  • 23:00
    • «Тигрес» одолел «Палмейрас» и вышел в финал клубного ЧМ в Катаре
  • 21:03
    • «Лилль» обыграл «Нант» и вернул лидерство в Лиге 1
  • 18:55
    • «Милан» разгромил «Кротоне», Ребич и Ибрагимович оформили дубли
  • 15:50
    • Назван город, в котором «Лейпциг» и «Ливерпуль» проведут первый матч 1/8 ЛЧ
  • 17:49
    • «Металлург» одержал десятую победу подряд
    Все новости спорта

    Как завершится встреча аутсайдеров Западной конференции?

    «Даллас» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 февраля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    «Даллас» — «Миннесота»: прогноз и ставка
    Баскетболисты «Миннесоты»
    Во вторник, 9 февраля, «Даллас» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 09 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Даллас»

    «Даллас» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 10 побед и 14 поражений.

    Накануне подопечные Рика Карлайла одолели «Голден Стэйт» (134:132) благодаря шикарной игре Луки Дончича, в активе которого 42 очка, 11 передач и 7 подборов.

    Для «Маверикс» победа над «Уорриорз» стала очень важной, ведь до нее команда проиграла семь из восьми встреч и скатилась вниз по турнирной таблице.

    Все прогнозы на НБА

    После травмы у «Далласа» восстанавливается форвард Джеймс Джонсон, повредивший колено.

    «Миннесота»

    «Миннесота» идет 15-й в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и 17 поражениями.

    «Тимбервулвз» — одна из худших команд ассоциации в нынешнем сезоне, так что не стоит удивляться тому, что в СМИ появились слухи о возможной отставке Райана Сондерса с поста главного тренера.

  • Время Де Хеа прошло. «Юнайтед» сделал подарок «Сити»
  • «Красные дьяволы» на последней минуте упустили победу над «Эвертоном»
  • Сегодня

    • До вылета в Даллас баскетболисты «Миннесоты» провели два подряд матча с «Оклахомой». В первом из них они выиграли 106:103, но затем потерпели поражение 118:120.

    Среди травмированных у «волков» значатся Джарретт Калвер, Карл-Энтони Таунс и Д'Анджело Расселл.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.27, победа «Миннесоты» — 4.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Конечно, успех в игре с «Голден Стэйт» может окрылить подопечных Рика Карлайла, которые действительно имеют хорошие шансы выиграть на домашней арене.

    И все же нам кажется, что неуверенность «Маверикс» на площадке никуда не исчезнет, тем более за столь короткий промежуток времени.

    Да, «волки» часто проигрывают, но, если брать февральские матчи, то их максимальное отставание не превышало «-3». Попробуем сыграть на этом. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой +8,5» за 1.93.

    Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 116,5» за 1.75, ведь в нынешнем сезоне «Даллас» неубедительно действует в атаке.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet
    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  14.81
  • Суперэкспресс на 6-7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Канзас-Сити
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бултер — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зигемунд — Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кудерметова — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Звонарева — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Шарди
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Фаренсе — Морейренси
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Фамаликан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • Вчера в 02:23     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
    • 20:17 01/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021
    «Даллас» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч 09.02.2021 в 04:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.93.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры