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    Сможет ли «Юта» приблизиться к «Лейкерс»?

    «Юта» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 22 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Нью-Орлеан»
    Донован Митчелл
    В пятницу, 22 января, «Юта» примет «Нью-Орлеан» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 06:00 по московскому времени. «Юта» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая только «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Баскетболисты «Джаз» одержали десять побед, потерпев всего четыре поражения, притом их действующая победная серия насчитывает уже шесть матчей.

    В своей последней встрече подопечные Куина Снайдера расправились как раз с «Нью-Орлеаном» (118:102), решив исход матча еще в третьей четверти, которую выиграли с преимуществом «+16».

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    Героем поединка можно назвать Донована Митчелла, набравшего 28 очков при реализованных 9 из 15 бросков с игры.

    Среди травмированных у «Юты» значится только форвард Элайджа Хьюз.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» идет 12-м в турнирной таблице Западной конференции с пятью победами и восемью поражениями.

    «Пеликанс» неплохо начали регулярный чемпионат, выиграв четыре из шести стартовых встреч.

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    • Однако затем наступил резкий спад, в результате которого команда Стэна ван Ганди выиграла лишь один матч из семи.

    Как уже было сказано, накануне «Нью-Орлеан» уступил «Юте» (102:118), а единственным светлым пятном в команде стал Зайон Уильямсон, набравший 32 очка.

    После травмы у «Пеликанс» восстанавливается форвард Николо Мелли.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.43, победа «Нью-Орлеана» — 3.45.

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    Трудно не верить в успех «Джаз» после того, что мы увидели ночью 20 января, когда коллектив из Солт-Лейк-Сити забросал соперника трехочковыми (21 из 47).

    Кто-то может сказать, что подобное не повторится. Но даже если так, то все равно у «Юты» более качественная защита, нападение и даже скамейка запасных.

    Кроме того, «Нью-Орлеан» все еще не выбрался из кризиса, чем подопечные Куина Снайдера обязаны воспользоваться. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -6,5» за 1.93.

    Также берем «индивидуальный тотал "Юты" больше 110,5» за 1.79. Митчелл набрал хорошую форму, так что его 28 очков в предыдущей игре — далеко не предел.

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