«Хьюстон» — «Сакраменто». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 января 2021 года

Воскресенье, 3 января, «Хьюстон» у себя дома примет «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 01:00 по московскому времени. Прогноз на «Хьюстон» — «Сакраменто».

«Хьюстон»

В этом сезоне у «Хьюстона» наметились серьезные проблемы, связанные с уходом главного тренера и генерального менеджера, а также с желанием Джеймса Хардена перейти в новую команду.

К этому также добавились случаи заражения коронавирусом, из-за которых не состоялся матч с «Оклахомой».

Затем «Рокетс» потерпели поражения от «Портленда» (126:128) и «Денвера» (111:124), полагаясь в основном только на Хардена.

Зато 1 января техасцы одержали первую победу в сезоне, выиграв у «Сакраменто» (122:119).

Все прогнозы на НБА

«Хьюстон» пока не может рассчитывать на Кеньона Мартина и Бена Маклемора.

«Сакраменто»

А вот «Сакраменто» приятно порадовал своей игрой на старте нового регулярного чемпионата НБА.

В этом сезоне «Кингз» успели дважды обыграть «Денвер» (124:122 и 125:115), а также обменяться победами с «Финиксом» (106:103 и 100:116).

В то же время в первой игре с «Хьюстоном» калифорнийцы потерпели поражение (119:122), хотя в целом боролись достойно.

После травмы у «Сакраменто» восстанавливается только защитник Дакуан Джеффрис.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хьюстона» — 1.68, победа «Сакраменто» — 2.50.

Вероятный уход Хардена продолжит давить тяжелым грузом на «Рокетс», но сейчас, когда многие игроки вернулись в строй после коронавируса, команда все же должна прибавлять.

А вот перспективы «Кингз» нам кажутся туманными. Этот коллектив годами является аутсайдером Западной конференции, поэтому в перспективе количество его успешных выступлений должно уменьшаться.

И пусть «Сакраменто» достойно боролся с техасцами 1 января, по нашему мнению, калифорнийцы уступят вновь. Наш прогноз и ставка — «победа "Хьюстона" с форой -3,5» за 1.85.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Хьюстона" больше 116,5» за 1.72. 0