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    Сможет ли «Хьюстон» повторно обыграть «Сакраменто»?

    «Хьюстон» — «Сакраменто». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Сакраменто»
    «Хьюстон» — «Сакраменто»
    Воскресенье, 3 января, «Хьюстон» у себя дома примет «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 01:00 по московскому времени. Прогноз на «Хьюстон» — «Сакраменто».
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    Баскетбол. НБА 03 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Хьюстон»

    В этом сезоне у «Хьюстона» наметились серьезные проблемы, связанные с уходом главного тренера и генерального менеджера, а также с желанием Джеймса Хардена перейти в новую команду.

    К этому также добавились случаи заражения коронавирусом, из-за которых не состоялся матч с «Оклахомой».

    Затем «Рокетс» потерпели поражения от «Портленда» (126:128) и «Денвера» (111:124), полагаясь в основном только на Хардена.

    Зато 1 января техасцы одержали первую победу в сезоне, выиграв у «Сакраменто» (122:119).

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    «Хьюстон» пока не может рассчитывать на Кеньона Мартина и Бена Маклемора.

    «Сакраменто»

    А вот «Сакраменто» приятно порадовал своей игрой на старте нового регулярного чемпионата НБА.

    В этом сезоне «Кингз» успели дважды обыграть «Денвер» (124:122 и 125:115), а также обменяться победами с «Финиксом» (106:103 и 100:116).

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    • В то же время в первой игре с «Хьюстоном» калифорнийцы потерпели поражение (119:122), хотя в целом боролись достойно.

    После травмы у «Сакраменто» восстанавливается только защитник Дакуан Джеффрис.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хьюстона» — 1.68, победа «Сакраменто» — 2.50.

    Вероятный уход Хардена продолжит давить тяжелым грузом на «Рокетс», но сейчас, когда многие игроки вернулись в строй после коронавируса, команда все же должна прибавлять.

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    А вот перспективы «Кингз» нам кажутся туманными. Этот коллектив годами является аутсайдером Западной конференции, поэтому в перспективе количество его успешных выступлений должно уменьшаться.

    И пусть «Сакраменто» достойно боролся с техасцами 1 января, по нашему мнению, калифорнийцы уступят вновь. Наш прогноз и ставка — «победа "Хьюстона" с форой -3,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Хьюстона" больше 116,5» за 1.72. 0

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