«Лейкерс» — «Даллас». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 декабря 2020 года

В субботу, 26 декабря, «Лейкерс» примут «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в «Стейплс Центре», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Лейкерс» — «Даллас».

«Лейкерс»

Баскетболисты «Лейкерс» в новом сезоне стартовали с поражения от «Клипперс» со счетом 109:116.

Действующие чемпионы провалили первую четверть, после чего всегда оставались в роли догоняющих.

Скромно себя проявили Леброн Джеймс, набравший 22 очка, и Энтони Дэвис, в активе которого 18 баллов. Однако можно сделать скидку на начало сезона и силу противника.

Все прогнозы на НБА

Хорошей новостью можно назвать то, что все подопечные Фрэнка Вогеля находятся в строю.

«Даллас»

«Даллас» начал сезон на день позже, потерпев гостевое поражение от «Финикса» со счетом 102:106.

У «Маверикс» уже привычно блистал Лука Дончич, записавший на свой счет 32 очка, 8 подборов и 5 передач, но партнеры его не поддержали.

Никто из игроков стартовой пятерки, кроме словенца, не набрал больше 12 очков, что добавляет головной боли Рику Карлайлу.

К проблемам также можно отнести травмы Кристапса Порзингиса и Дуайта Пауэлла.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.45, победа «Далласа» — 3.25.

Скорее всего, «Маверикс» действительно проиграют, но разгрома мы не ждем. Почему? Во-первых, калифорнийцы еще далеки от той формы, чтобы громить соперников.

Во-вторых, не забываем, что встреча пройдет на Рождество, а в этот день зрителям нужны интрига и положительные эмоции, тем более от столь статусного поединка.

Нам кажется, что в целом команды должны играть на равных и лишь в концовке хозяева возьмут свое. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +6,5» за 1.84.

Еще один вариант — «победа "Лейкерс" в первой четверти» за 1.67. На правах хозяев калифорнийцы должны начать матч активнее. 0