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    «Лейкерс» — «Даллас». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Даллас»
    Леброн Джеймс
    В субботу, 26 декабря, «Лейкерс» примут «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в «Стейплс Центре», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Лейкерс» — «Даллас».
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    Баскетбол. НБА 26 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Лейкерс»

    Баскетболисты «Лейкерс» в новом сезоне стартовали с поражения от «Клипперс» со счетом 109:116.

    Действующие чемпионы провалили первую четверть, после чего всегда оставались в роли догоняющих.

    Скромно себя проявили Леброн Джеймс, набравший 22 очка, и Энтони Дэвис, в активе которого 18 баллов. Однако можно сделать скидку на начало сезона и силу противника.

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    Хорошей новостью можно назвать то, что все подопечные Фрэнка Вогеля находятся в строю.

    «Даллас»

    «Даллас» начал сезон на день позже, потерпев гостевое поражение от «Финикса» со счетом 102:106.

    У «Маверикс» уже привычно блистал Лука Дончич, записавший на свой счет 32 очка, 8 подборов и 5 передач, но партнеры его не поддержали.

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    • Никто из игроков стартовой пятерки, кроме словенца, не набрал больше 12 очков, что добавляет головной боли Рику Карлайлу.

    К проблемам также можно отнести травмы Кристапса Порзингиса и Дуайта Пауэлла.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.45, победа «Далласа» — 3.25.

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    Скорее всего, «Маверикс» действительно проиграют, но разгрома мы не ждем. Почему? Во-первых, калифорнийцы еще далеки от той формы, чтобы громить соперников.

    Во-вторых, не забываем, что встреча пройдет на Рождество, а в этот день зрителям нужны интрига и положительные эмоции, тем более от столь статусного поединка.

    Нам кажется, что в целом команды должны играть на равных и лишь в концовке хозяева возьмут свое. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +6,5» за 1.84.

    Еще один вариант — «победа "Лейкерс" в первой четверти» за 1.67. На правах хозяев калифорнийцы должны начать матч активнее. 0

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