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    Кто победит в схватке титанов Восточной конференции?

    «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»
    Яннис Адетокунбо
    В четверг, 24 декабря, «Бостон Селтикс» на домашней арене примет «Милуоки Бакс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ТД Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс».

    «Бостон»

    Баскетболисты «Бостона» в прошлом сезоне дошли до финала Восточной конференции, где в борьбе проиграли «Мийами» (2-4).

    В межсезонье состав команды пострадал из-за ухода Гордона Хэйворда, приносившего в среднем за игру по 17,5 очка.

    Зато «Селтикс» прибавили в мощи, подписав центрового Тристана Томпсона, который добавит столь необходимого чемпионского опыта.

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    Основное внимание, конечно же, будет приковано к Джейсону Тейтуму после того, как он тащил команду на себе, набирая в среднем 23,4 очка, 7 подборов, 3 передачи и 1,4 перехвата.

    «Милуоки»

    «Милуоки» в прошлом сезоне распрощался с надеждами на чемпионство уже во втором раунде плей-офф, уступив тому же «Майами» (1-4).

    Однако руководство клуба не стало отчаиваться и в межсезонье продлило контракт на пять лет с лидером Яннисом Адетокунбо.

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    • Также «Бакс» заполучили нового разыгрывающего в лице Джру Холидэя, призванного заменить ненадежного Эрика Бледсо.

    Примечательно, что в трех предсезонных матчах «Милуоки» дважды проиграл «Далласу» и один раз — «Нью-Орлеану».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.62, победа «Бостона» — 2.45.

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    В прошлом укороченном сезоне «Бакс» выиграли две из трех дуэлей с «Селтикс», причем обе команды побеждали, играя на домашней арене.

    В последний раз, когда они встречались на «ТД Гарден», «Бостон» победил с разницей в 11 очков, но в этот раз подопечные Брэда Стивенса вряд ли могут мечтать о подобном.

    Нам кажется, что гости действительно будут заряжены на успех. Пришло время Яннису сделать следующий шаг в своем развитии и доказать всем, что он готов к походу за чемпионством. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -3,5» за 1.93.

    Что касается тотала, то сыграем с низовым. Почему? Во-первых, обе команды проиграли все свои предсезонные матчи, а значит еще не набрали максимальную форму. Во-вторых, у «Бостона» одна из лучших защит в лиге, так что Яннису и компании будет непросто играть под чужим щитом. Еще один вариант — «тотал меньше 225,5» за 1.85. 0

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    «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 декабря 2020 года. Прогноз на «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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