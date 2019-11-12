«Детройт» — «Миннесота». Прогноз и ставки на NBA 12 ноября 2019 года

Во вторник, 12 ноября, Детройт будет принимать Миннесоту на Литл Сизарс Арене. Начало матча — в 03:00 мск. Прогноз на «Детройт» — «Миннесота».

«Детройт»

У команды выпало из состава трое игроков основного состава и Дуэйн Кейси размышляет над тем, как играть теми, кто остался в обойме.

В некоторых играх получается, в некоторых — полная апатия. И если Блэйка Гриффина мы можем ждать ещё очень долго, то вот подмога в лице Деррика Роуза очень была бы кстати.

Тем более, что начало сезона он начал в очень хорошем настроении, как будто вспомнил начало своей карьеры в «Чикаго Буллз».

Сейчас команду тащит один Андре Драммонд, который оформляет дабл-даблы с завидным постоянством. Иногда ему помогают Люк Кеннард, Маркиф Моррис и Тони Снелл, но ключевое слово в этом предложении иногда.

Все прогнозы на НБА

«Детройту» явно не хватает игрока, который разгонял бы атаки (помимо Роуза травма также и у Реджи Джексона), поэтому одну игру «поршни» могут затащить благодаря общекомандным усилиям, а следующую провалить если у всей стартовой пятёрки не полетит.

Без лидеров приходится туго, но против такой же нестабильной «Миннесоты», пропускающей больше 130 очков за матч, даже у такого ослабленного Детройта шансы на положительный исход весьма велики.

«Миннесота»

Команда из Миннеаполиса очень хорошо стартовала на удивление для всех, одержав победы в трёх первых поединках. Но затем обнажились проблемы, и они довольно серьёзные.

В матчах с «Милуоки» и «Мемфисом» команда Райана Сондерса пропустила 134 и 137 очков соответственно. И это катастрофа.

В команде совершенно никто не хочет играть в защите, поэтому коуч и прибегает к тасованию состава в последних играх дабы как-то решить этот вопрос.

Эндрю Уиггинс не может играть один за всю команду, потому что его физические возможности тоже не безграничны. По креативу и игре в атаке у “волков” всё более-менее нормально, а вот с защитой что позиционной, что персональной полный швах.

Прогноз и ставки

Учитывая все проблемы в обороне у «волков» ставка «Детройт» ИТБ 108,5 видится весьма перспективной. 0