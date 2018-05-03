«Хьюстон» — «Юта». Прогноз и ставки на матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 3 мая

«Хьюстон»

По итогам регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» стал лучшей командой не только в Западной конференции, но и во всей лиге, одержав 65 побед в 82 матчах. На домашней арене техасцы потерпели всего семь поражений.

В первом раунде плей-офф «Рокетс» играли против «Миннесоты», с которой расправились довольно уверенно – в пяти играх.

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Единственное поражение подопечные Майк Д'Антони потерпели в третьей встрече в гостях со счетом 105:121. В трех из четырех победных матчах их преимущество составило «+18» или больше.

В первой игре против «Юты» техасцы победили со счетом 110:96, удерживая лидерство с первой четверти и до финальной сирены. Большим преимуществом «Хьюстона» является то, что у него нет кадровых проблем.

«Юта»

Баскетболисты «Юты» в регулярном чемпионате НБА выступили гораздо скромнее, одержав 48 побед при 34 поражениях. Тем не менее, это все равно позволило им занять высокое четвертое место в Западной конференции.

В первом раунде плей-офф «Джаз» встречались с «Оклахомой», которой многие эксперты отдавали преимущество. Однако команда Куина Снайдера смогла победить в серии со счетом 4-2.

Оба поражения «Юта» потерпела в гостях, тогда как дома не допустила ни одной осечки, выигрывая в целом уверенно.

В первом матче против «Хьюстона» «Джаз» не смогли навязать сопернику свою игру. Молодой лидер команды Донован Митчелл набрал всего 21 очко при реализации с игры 9 из 22.

«Юте» не может помочь дисквалифицированный Табо Сефолоша. Кроме того, недавно травму получил Рики Рубио, потеря которого является ощутимой.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хьюстона» — 1,13, победа «Юты» — 7,10.

1,85Победа «Хьюстона» с форой -10,5

Очевидно, что «Рокетс» являются фаворитами этого противостояния, поэтому должны выигрывать, тем более на своей площадке, где они чувствуют себя очень комфортно.

Техасцы играют мощно во многом за счет своего лидера Джеймса Хардена, а также благодаря грамотной ротации состава, который избавлен от травм.

В то же время «Джаз» будет очень тяжело конкурировать без Рики Рубио, да и свою лучшую игру они, вероятно, покажут уже в Солт-Лейк-Сити. Предлагаем ставить на «победу "Хьюстона" с форой -10,5» за 1,85.

1,72«Хьюстон» выиграет обе половины

Еще один интересный вариант – «хозяева выиграют обе половины» за 1,72. Ожидаем повторения сценария первого матча, в котором «Хьюстон» не позволил сопернику почувствовать уверенность в собственных силах.

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