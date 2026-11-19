На Итоговом турнире ATP 2026 в Турине в полуфинал одиночного разряда уже вышли Александр Зверев, Карлос Алькарас и Бен Шелтон.

Даниил Медведев globallookpress.com

Кто ещё претендует?

Четвёртый теннисист станет известен после игры между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Фрэнсисом Тиафо. Игра между ними намечена на 20 ноября в 22:30 (мск). К этой встрече оба теннисиста в группе Ивана Лендла имеют по одной победе и одному поражению. Оба уступили Алькарасу и одержали выиграли у Коболли. Для выхода в полуфинал каждому из них нужна просто победа.

В личных встречах Медведев лидирует со счётом 6:2, но в последней встрече в этом сезоне (4‑й круг US Open 2026) победу одержал Тиафо со счётом 7:6, 6:4, 7:6. Медведев — чемпион Итогового турнира 2020 года, это его седьмое участие в турнире. 28‑летний Тиафо первый раз выступает на турнире: он стал самым возрастным дебютантом с 2018 года.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Первое место в группе уже обеспечил себе испанец Карлос Алькарас, а итальянец Флавио Коболли потерял шансы на выход после двух поражений. Это его третий раз за последние четыре года (2023, 2025, 2026). Испанец, прошлогодний финалист, на групповом этапе не отдал ни одного сета, разгромив Тейлора Фрица и Даниила Медведева с одинаковым счётом: 6:2, 6:2 и 6:2, 6:4 соответственно.

Зверев и Шелтон вышли из другой группы

В группе Ивана Лендла все теннисисты сыграли по три матча. Александр Зверев прошёл групповой этап без поражений и без единого проигранного сета, уверенно заняв первое место в своей группе. Немец, побеждавший в Турине в 2018 и 2021 годах, подтвердил статус главного фаворита турнира. В полуфинале он встретится с теннисистом, который займёт второе место в группе Ивана Лендла. То есть это будет Медведев или Тиафо.

Александр Зверев globallookpress.com

Но главной неожиданностью стала игра американца Бена Шелтона, который второй раз принял участие в Итоговом турнире ATP. Четвёртая ракетка мира впервые в карьере пробился в полуфинал Итогового турнира. Для этого ему потребовалась не только собственная победа над испанцем Рафаэлем Ходаром (7:6, 7:5), но и помощь Зверева, который обыграл Артюра Фиса и гарантировал Шелтону второе место в группе Джона Макинроя. Напомним, в прошлом году американский теннисист проиграл все три своих матча.

Решающие матчи пройдут на выходных

В полуфинале Шелтон сыграет с Алькарасом, а Зверев — с одним из пары Медведев/Тиафо. Матчи состоятся в субботу, 21 ноября. Финал турнира запланирован на 22 ноября.