Испанский теннисист Карлос Алькарас (3‑я ракетка мира) без проблем обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (8) со счётом 6:2, 6:2 в стартовой игре Итогового турнира АТР.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Отдал всего четыре гейма

Уже в первом гейме Алькарас забрал подачу соперника, а затем то же самое произошло и в третьем. На своей подаче испанец ошибок практически не допускал и легко набирал очки. Во втором сете Алькарас смог сделать брейк‑пойнты в 3‑м и 7‑м геймах. На своей подаче у него возникли проблемы только в шестом гейме, когда Тиафо был близок к тому, чтобы выполнить брейк‑пойнт.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Соперники были на корте всего 1 час 9 минут. За это время Алькарас 4 раза подал навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк‑пойнта из пяти заработанных. Тиафо в игре выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк‑пойнта из трёх.

Что дальше?

Следующим соперником Алькараса станет итальянец Флавио Коболли, а дальше его ждёт встреча с россиянином Даниилом Медведевым.

Как играл в предыдущие годы

Дебют испанского теннисиста на Итоговом турнире АТР состоялся в 2023 году. Тогда он вышел из группы и в полуфинале уступил Новаку Джоковичу (3:6, 2:6). Следующий год получился не самым удачным: Алькарас тогда не смог выйти из группы. Зато в 2025 году Карлос смог дойти до финала, где уступил Яннику Синнеру — 0:2 (6:7, 5:7).