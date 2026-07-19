Представитель Казахстана Александр Бублик (сейчас — 11‑я ракетка мира) считает для себя пока недостижимым уровень Янника Синнера (1) и Карлоса Алькараса (3), когда они находятся в хорошем состоянии.

Александр Бублик globallookpress.com

«Чтобы обыграть Синнера в Халле, нужно огромное везение, и я говорю это совершенно серьёзно. На турнирах Большого шлема, где Синнер и Алькарас находятся в лучшей форме и идеально подготовлены, у тебя практически нет шансов. У меня такое ощущение, что остальные теннисисты уже сдались, я, кстати, в том числе. Из‑за этого меняются и твои цели», — приводит слова Бублика Tennis Magazin.

Начиная с 2024 года только Синнер и Алькарас побеждают на турнирах Большого шлема.