Казахстанский теннисист Александр Бублик (11‑я ракетка мира) покидает турнир серии ATP‑250 в Гштааде.

Александр Бублик globallookpress.com

Его обидчиком стал француз Кентен Алис (90‑я ракетка), которому Бублик проиграл со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7).

Встреча была перенесена с четверга на пятницу из‑за начавшегося накануне дождя, а доиграна только сейчас.

Всего за время игры Бублик подал навылет 7 раз, допустил 2 двойные ошибки и не заработал ни одного брейк‑пойнта. Алис сделал 5 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк‑пойнт из семи.

В следующем круге ему предстоит встреча с ещё одним представителем Казахстана — Александром Шевченко.