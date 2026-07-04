Четвертая ракетка мира Тейлор Фриц одержал победу в матче третьего круга Уимблдона-2026.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Американец в четырех сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего (69) со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. За время матча Фриц выполнил 13 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Сонего сделал в игре 16 эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В четвёртом круге турнира Фриц сыграет с победителем встречи между американцем Фрэнсисом Тиафо и казахстанцем Александром Бубликом.