Восьмая ракетка мира Даниил Медведев не смог победить в матче третьего круга Уимблдона-2026.

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин в трех сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счетом 6:7, 6:7, 5:7.

Матч продлился 2 часа 48 минут. На счету Медведева 10 эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из двенадцати. Штруфф 11 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из восьми.

Штруфф в 1/8 финала турнира сыграет с победителем матча между Хубертом Хуркачем (Польша) и Томми Полом (США).