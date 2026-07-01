В следующем круге турнира Синнер сыграет с американцем Дженсоном Бруксби.

Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. За время матча Синнер выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Боржеш сделал в игре шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Итальянец в трех сетах обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 7:6, 7:6, 6:4.

Первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в матче второго круга Уимблдона-2026.

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