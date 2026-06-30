прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 2.09

Итальянец Янник Синнер сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

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Синнер

Янник в первом раунде одержал победу над Миомиром Кецмановичем.

Вопреки ожиданиям, матч получился тяжелейшим — итальянцу пришлось провести пять сетов.

Более того, соперник вел 2-1 по партиям, но также стоит признать, что Синнер здорово проявил себя в стрессовой ситуации — 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3.

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Также стоит добавить, что Синнер прервал серию из пяти поражений в пятисетовых матчах.

Это был первый официальный матч Янника после сенсационного поражения от аргентинца Хуана Мануэля Серундоло во втором круге Ролан Гаррос.

Синнер — действующий чемпион Уимблдона. После 2021 года он ни разу не проигрывал здесь раньше четвертьфинала.

Боржеш

Нуну в первом круге обыграл американца Тристана Бойера — 6:3, 7:5, 7:5.

Португальский теннисист провел восемь матчей на траве в этом сезоне. На этом отрезке у него пять побед и три поражения.

На турнире в Хертогенбосе Боржеш проиграл во втором круге Марину Чиличу, а на «пятисотнике» в Галле уступил в первом раунде Феликсу Оже-Альяссиму.

Зато на Мальорке 29-летний португалец дошел до полуфинала: прежде чем проиграть Итану Куинну, он победил Адриана Маннарино, Яна-Леннарда Штруффа и Лучано Дардери.

У Боржеша пока отрицательный баланс в этом сезоне — 18 побед и 20 поражений.

Но также стоит отметить, что ранее в этом году Нуну дошел до третьего раунда на Australian Open и на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Боржеша можно поставить за 17.25.

Прогноз: скорее всего, на этот раз Синнер сыграет гораздо убедительнее и обойдется без дополнительных сетов. Вполне вероятно, что чересчур нервное начало даже пойдет на пользу действующему чемпиону британского мэйджора.

2.09 Победа Синнера + тотал геймов меньше 29,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Синнер — Боржеш принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 29,5 за 2.09.