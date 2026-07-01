Американский теннисист Томми Пол, занимающий 25-е место в мировом рейтинге, успешно преодолел барьер второго раунда Уимблдона-2026 и вышел в 1/16 финала турнира.

Томми Пол globallookpress.com

В трех сетах он переиграл южнокорейского спортсмена Квон Сон У, располагающегося на 200-й строчке классификации ATP, со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

За это время американец исполнил 19 подач навылет, совершил всего одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7 возможных. Его соперник отметился шестью эйсами, пять раз ошибся на второй подаче и показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов, выиграв единственный заработанный мяч на чужой подаче.

В следующем круге соревнований за выход в 1/8 финала Уимблдонского турнира Томми Пол померится силами с представителем Польши Хубертом Хуркачем.