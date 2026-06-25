Российская теннисистка Вера Звонарева в тандеме с Алдилой Сутджиади из Индонезии пробилась в полуфинал парного разряда на турнире в немецком Бад-Хомбурге, уверенно разгромив словенский дуэт Андрея Клепач / Ника Радишич.

Вера Звонарева globallookpress.com

Встреча 1/4 финала завершилась безоговорочной победой российско-индонезийской пары со счетом 6:1, 6:2. Победительницы полностью контролировали ход встречи, которая продолжалась ровно один час. Звонарёва и Сутджиади показали высокую эффективность на подаче и приеме, выиграв 55 из 87 разыгранных очков (63%), в то время как их соперницы смогли взять лишь 32 поинта.

За выход в финал соревнований российско-индонезийский тандем поспорит с интернациональной парой Се Шувэй (Тайвань) / Ван Синьюй (Китай).