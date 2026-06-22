Российский теннисист Даниил Медведев потерял две позиции в обновлённой версии рейтинга ATP и теперь занимает девятое место в мировой классификации.
Тем не менее Медведев сохранил статус первой ракетки России. Его соотечественник Андрей Рублёв остался на 13-й строчке, а Карен Хачанов опустился сразу на четыре позиции и теперь располагается на 22-м месте.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему является итальянец Янник Синнер. Вторую позицию занимает испанец Карлос Алькарас, третьим идёт немец Александр Зверев.
Ветеран мирового тенниса Новак Джокович занимает восьмое место, сразу перед Медведевым. Замыкает топ-10 итальянец Флавио Коболли.