Тем не менее Медведев сохранил статус первой ракетки России. Его соотечественник Андрей Рублёв остался на 13-й строчке, а Карен Хачанов опустился сразу на четыре позиции и теперь располагается на 22-м месте.

Российский теннисист Даниил Медведев потерял две позиции в обновлённой версии рейтинга ATP и теперь занимает девятое место в мировой классификации.

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