Российская теннисистка Анна Блинкова, находящаяся на 106-й позиции в мировом рейтинге WTA, завершила выступление на травяном турнире WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге.

Анна Блинкова globallookpress.com

Россиянка уступила в квалификационном матче за выход в основную сетку аргентинской спортсменке Солане Сьерре, занимающей 56-е место в классификации. Напряженное трехсетовое противостояние продолжалось 2 часа 29 минут и завершилось победой Сьерры со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

В ходе этой встречи Блинкова дважды подала навылет, совершила пять двойных ошибок, показала 55% точных первых подач и сумела выиграть 9 брейк-поинтов из 17 возможных. Ее соперница из Аргентины отметилась одним эйсом, допустила семь двойных ошибок, продемонстрировала аналогичный процент попадания первой подачи (55%) и также реализовала 9 брейк-поинтов, но из 19 заработанных шансов.