28-я ракетка мира Томми Пол одержал победу в четвертьфинале турнира АТР-500 в Лондоне.

Томми Пол globallookpress.com

Американец в двух сетах обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа (56) со счётом 7:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Томми Пол выполнил семь подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Ван де Зандсхулп делал в игре три эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал оба брейк-пойнта, заработанных в матче.

В следующем раунде турнира Пол сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.