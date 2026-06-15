Немецкий теннисист Александр Зверев высказался по поводу желаемого количества завоёванных титулов в карьере после победы на «Ролан Гаррос»- 2026.

Александр Зверев globallookpress.com

«Я не знаю. Я был бы счастлив, если бы так и осталось, но моя карьера ещё не завершена. Я хотел бы играть ещё лет десять, если всё будет хорошо, а потом можно будет об этом поговорить. Сейчас я об этом не думаю.

Я хочу продолжать играть в теннис, хочу дальше участвовать в крупных турнирах и побеждать в них. И я надеюсь, что это не последний раз», — приводит слова Зверева We love tennis.

Сейчас Зверев является третьей ракеткой планеты.