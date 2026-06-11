Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о переходе Александра Бублика из России в Казахстан.

Шамиль Тарпищев globallookpress.com

«Нет ли сожаления? Абсолютно нет. Считаю, отец Бублика поступил очень непорядочно, но не буду уточнять, почему. Там более сложные проблемы.

А заявления Бублика, что ему не помогали, выглядят странно, потому что он три года бесплатно жил и тренировался в академии. И плюс они все почему-то считают, что российский теннисный тур, на который спортсмены от регионов ездят бесплатно, что так и должно быть… Иначе они бы не вылезли вообще. Это их проблемы», — приводит слова Тарпищева Sport24.

В настоящий момент Бублик занимает 11-е место в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов.