Шестая ракетка мира Алекс де Минор одержал победу в матче первого круга турнира ATP-250 в Хертогенбосхе.

Алекс Де Минор globallookpress.com

Австралиец в двух сетах обыграл американца Мартина Дамма-младшего (114) со счётом 7:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За время матча де Минор выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 3 из 14 брейк-пойнта. Мартин Дамм-младший сделал в игре шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге турнира де Минор сыграет против победителя встречи между французами Уго Умбером и Бенджаменом Бонзи.