Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла британке Хэрриет Дарт в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания).
Встреча продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу 160-й ракетки мира Дарт.
Самсонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Дарт сделала в игре четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 22 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Дарт станет Белинда Бенчич из Швейцарии.