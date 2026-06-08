Самсонова выполнила две подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Дарт сделала в игре четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 22 брейк-пойнтов.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу 160-й ракетки мира Дарт.

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла британке Хэрриет Дарт в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания).

2.13

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