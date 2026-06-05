Российская теннисистка Мирра Андреева высказался относительно выхода в финал «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева globallookpress.com

«Верила ли в выход в финал? Ну, я бы сказала, что это было бы здорово. На старте турнира я на этом не фокусировалась. На этой неделе я просто старалась выиграть каждый матч, делать всё возможное. Если бы мне сказали такое в начале турнира, я бы ответила, что не против. Может, даже не поверила бы.

Никогда не думала, что смогу выиграть большой турнир или дойти до финала "Шлема". Это были только мечты. Однако это моя главная цель в жизни, самое важное и моя главная мечта. И я не думала, что окажусь так близко к её осуществлению. Но теперь я в предвкушении и очень рада. Однако в то же время не думала, что это случится», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Напомним, что в финальном матче соперницей Мирры Андреевой станет Майя Хвалиньская из Польши.