Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал выход Мирры Андреевой в финал «Ролан Гаррос»-2026.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Мирра подошла к матчу так, как я её просил — будто это последний матч в её карьере. Только добрые слова в её адрес. Она сохранила настрой с первого и до последнего мяча. Несмотря на трудности в начале первого сета, процент первой подачи был высоким. Я смотрел матч от первого и до последнего мяча. Насладился увиденным. Костюк вообще не понимала, куда она попала. Она не ожидала такой игры от соперницы. Всё было чётко. Мирра играла агрессивно, как и должна играть в данный момент. Если так будет продолжать, может выиграть много титулов», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Россиянка в полуфинале обыграла Марту Костюк из Украины со счетом 6:1, 6:3.

Для 19-летней теннисистки этот финал турнира Большого шлема станет первым в карьере. В решающей встрече она встретится либо с соотечественницей Дианой Шнайдер, либо с Майей Хвалиньской из Польши.