Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделился ожиданиями от полуфинальной встречи «Ролан Гаррос»-2026 между Миррой Андреевой и Мартой Костюк.

Мирра Андреева globallookpress.com

«В полуфинале понадобится очень много физических и психологических сил. Будет очень непросто. Костюк одержала 16 побед подряд на грунте. Это будет очень сложный матч для Мирры.

Думаю, Андреева готова выйти в финал "Ролан Гаррос". Полуфинал турнира "Большого шлема" — это большое достижение. Важно сыграть спокойно, последовательно и при этом активно. В четвертьфинале, как только Свитолина начала играть чуть мягче против Костюк, Марта сразу вошла в корт и выступала гораздо активнее. Мирре важно держать длину и темп, не сбавлять ни в коем случае», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Матч Костюк и Андреевой состоится завтра, 4 июня. Начало — в 16:00 мск.