Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделился ожиданиями от полуфинальной встречи «Ролан Гаррос»-2026 между Миррой Андреевой и Мартой Костюк.

Мирра Андреева
Мирра Андреева globallookpress.com

«В полуфинале понадобится очень много физических и психологических сил.  Будет очень непросто.  Костюк одержала 16 побед подряд на грунте.  Это будет очень сложный матч для Мирры.

Думаю, Андреева готова выйти в финал "Ролан Гаррос".  Полуфинал турнира "Большого шлема" — это большое достижение.  Важно сыграть спокойно, последовательно и при этом активно.  В четвертьфинале, как только Свитолина начала играть чуть мягче против Костюк, Марта сразу вошла в корт и выступала гораздо активнее.  Мирре важно держать длину и темп, не сбавлять ни в коем случае», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Матч Костюк и Андреевой состоится завтра, 4 июня.  Начало — в 16:00 мск.