23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от полуфинальной встречи с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Диана Шнайдер
Диана Шнайдер globallookpress.com

«Она очень непростой игрок, у неё хорошие укороченные и резаные.  Я не удивлена, что она хорошо выступает.  Иногда просто нужно время.  Ещё она леворукая.  Мне надо будет переключиться на завтрашний матч.  Рада за неё и жду завтра большую битву.  Думаю, мы обе выложимся на полную, потому что для нас обеих это большой шанс.  Будет классный матч», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Полуфинальная встреча состоится завтра, 4 июня.  Начало — в 16:00 мск.