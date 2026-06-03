23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поделилась ожиданиями от полуфинальной встречи с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Диана Шнайдер globallookpress.com

«Она очень непростой игрок, у неё хорошие укороченные и резаные. Я не удивлена, что она хорошо выступает. Иногда просто нужно время. Ещё она леворукая. Мне надо будет переключиться на завтрашний матч. Рада за неё и жду завтра большую битву. Думаю, мы обе выложимся на полную, потому что для нас обеих это большой шанс. Будет классный матч», — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Полуфинальная встреча состоится завтра, 4 июня. Начало — в 16:00 мск.