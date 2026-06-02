Восьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась впечатлениями о победе над румынкой Сораной Кырстей в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2026.

«Мы отлично друг друга знаем, поэтому я понимала, что этот матч будет непростым и что мне надо выложиться на сто процентов и в плане интенсивности, и в плане концентрации. Потому что она будет использовать каждую возможность, чтобы играть агрессивно и давить на меня. Я очень рада, что смогла сделать это первой и играть агрессивно весь матч», — сказала Андреева в интервью на корте.

Россиянка уверенно обыграла свою оппонентку со счетом 6:0, 6:3.

В полуфинале турнира Андреева сыграет с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.