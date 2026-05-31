Российский экс-теннисист Андрей Ольховский высказался высказался о победе Мирры Андреевой над Хиль Тайхманн в поединке 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Считаю, что четвертьфинал "Ролан Гаррос" — уже очень хороший результат для Мирры. Но у неё шанс на полуфинал и даже побороться там — Андреевой по силам пройти ещё дальше. Но до победы ещё три матча, давайте пока не будем об этом. Конечно, это было бы здорово, но путь не близкий, соперники тяжёлые. Будут тяжелые матчи, и всё зависит от неё самой», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В четвертьфинале французского мэйджора Андреева сыграет с румынкой Сораной Кырстя.