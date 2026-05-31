Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о неожиданной победе над Игой Свентек из Польши в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Я до сих пор в шоке. Ига — невероятный игрок, она четыре раза выигрывала "Ролан Гаррос". Я действительно до сих пор не могу поверить, что мне удалось сегодня её победить.

Моя победная серия на грунте? Я стараюсь просто получать удовольствие, возможно, это самое важное. Я проснулась утром и подумала, какой невероятный день будет впереди, что буду играть здесь против Иги.

Я стараюсь не фокусироваться на результате. Потому что я играю в теннис, потому что люблю его, а не ради побед. Я хочу делать людей счастливыми», — сказала Костюк в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Костюк сыграет против своей соотечественницы Элины Свитолиной.