Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о неожиданной победе над Игой Свентек из Польши в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Я до сих пор в шоке.  Ига — невероятный игрок, она четыре раза выигрывала "Ролан Гаррос".  Я действительно до сих пор не могу поверить, что мне удалось сегодня её победить.

Моя победная серия на грунте?  Я стараюсь просто получать удовольствие, возможно, это самое важное.  Я проснулась утром и подумала, какой невероятный день будет впереди, что буду играть здесь против Иги.

Я стараюсь не фокусироваться на результате.  Потому что я играю в теннис, потому что люблю его, а не ради побед.  Я хочу делать людей счастливыми», — сказала Костюк в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Костюк сыграет против своей соотечественницы Элины Свитолиной.