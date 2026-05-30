Норвежец Каспер Рууд (16‑я ракетка мира) рассказал о своём настрое на Открытый чемпионат Франции по теннису, где стал одним из главных фаворитов после вылета итальянца Янника Синнера и серба Новака Джоковича.

Каспер Рууд globallookpress.com

«Этот турнир в каком-то смысле освежает, потому что мы уже знаем, что в следующие выходные у нас будет новый чемпион турнира "Большого шлема". Это очевидно для всех.

Я знаю, что Янник был одним из двух главных фаворитов. Янник и Новак были двумя основными претендентами на титул, причём Янник считался главным фаворитом. Я постараюсь использовать свой опыт выступлений на турнирах "Большого шлема" и посмотреть, куда это меня приведёт», — сказал Рууд на пресс-конференции после матча третьего круга «Ролан Гаррос».

В третьем круге французского мэйджора Рууд в пяти сетах переиграл американца Томми Пола. Его следующим соперником станет бразилец Жоау Фонсека, выбивший из турнира самого Новака Джоковича.