Российский теннисист Андрей Рублев оценил свою игру в матче третьего круга турнира «Ролан Гаррос» против португальца Нуну Боржеша.

«Какой аспект игры сегодня порадовал больше всего? То, что я не отдал ни сета, и в решающие моменты, когда он имел возможность повести в счёте или что-то подобное, смог удержаться, восстановиться и хорошо сыграть на подаче или сделать качественный виннер.

Всегда получалось отыгрываться», — сказал Рублев на послематчевой пресс-конференции.

Российский теннисист (13-я ракетка мира) пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где сыграет против чешского теннисиста Якуба Меншика (27-я ракетка мира).