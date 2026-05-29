Россиянин Андрей Рублёв (13‑я ракетка мира) без особых проблем вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В третьем круге «Ролан Гаррос» он в трёх сетах одолел португальца Нуну Боржеша (51) со счётом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Соперники были на корте 2 часа 37 минут. За это время Рублёв 11 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк‑пойнта из 10 заработанных.

У его оппонента — 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк‑пойнта из 5 заработанных.

Дальше на французском мэйджоре россиянин сразится с победителем пары Алекс де Минор (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).