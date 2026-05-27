Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своем вылете из «Ролан Гаррос».

Елена Рыбакина globallookpress.com

Напомним, что во втором круге Открытого чемпионата Франции вторая ракетка мира проиграла Юлии Стародубцевой из Украины.

«Конечно, выиграть в Штутгарте было приятно, но мы все знаем, что это турнир на закрытых кортах и там очень специфичные условия. Очень жаль сейчас. Думаю, я хорошо тренировалась перед "Ролан Гаррос", хорошо себя чувствовала на тренировках, думала, что смогу повысить свой уровень, но сегодня я сыграла очень плохо. Слишком много невынужденных ошибок, да и чувствовала себя не лучшим образом. Старалась что-то предпринять, но очевидно, что это не сработало», — приводит слова Рыбакиной «Чемпионат».

В следующем круге турнира Стародубцева сыграет против Сю Ван (Китай).