Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу в 1-м круге турнира «Ролан Гаррос».
Бублик (10-я ракетка мира) уступил представителю Германии (80-я ракетка мира) со счетом — 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, 5:7. Игра продолжалась 3 часа 11 минут.
За весь матч казахстанский теннисист сделал 25 эйсов и реализовал 4 брейк-поинта из 11-и. Штруфф допустил 6 двойных ошибок при 7-и реализованных брейк-поинтах.
В следующем круге «Ролан Гаррос» Штруфф встретится с победителем матча Жайме Фария (Португалия) — Денис Шаповалов (Канада).