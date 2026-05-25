Сербский теннисист Новак Джокович высказался про француза Гаэля Монфиса, который заканчивает карьеру в 2026 году.

Новак Джокович globallookpress.com

«Монфис всегда улыбается, всегда приносит позитив. За карьеру ему пришлось пройти через тяжёлые времена, через травмы и возвращения. И при этом он один из самых атлетичных теннисистов, которых вы когда-либо увидите. Его скольжения, защита, прыжки на смэшах — всё это его фирменные вещи.

Его будет не хватать. Честно, он был одним из моих любимых игроков для просмотра — без сомнений. И одним из любимых соперников, против которых я играл (смеётся). Простите, но я должен был это сказать.

Потрясающий человек, с ним всегда весело поговорить, приятно находиться рядом. Было очень трогательно и здорово оказаться частью того вечера. То, как все игроки ATP и WTA собрались отпраздновать его путь и карьеру, стало прекрасным моментом», — цитирует Джоковича пресс-служба «Ролан Гаррос».