Сербский теннисист Новак Джокович высказался про француза Гаэля Монфиса, который заканчивает карьеру в 2026 году.

«Монфис всегда улыбается, всегда приносит позитив.  За карьеру ему пришлось пройти через тяжёлые времена, через травмы и возвращения.  И при этом он один из самых атлетичных теннисистов, которых вы когда-либо увидите.  Его скольжения, защита, прыжки на смэшах — всё это его фирменные вещи.

Его будет не хватать.  Честно, он был одним из моих любимых игроков для просмотра — без сомнений.  И одним из любимых соперников, против которых я играл (смеётся).  Простите, но я должен был это сказать.

Потрясающий человек, с ним всегда весело поговорить, приятно находиться рядом.  Было очень трогательно и здорово оказаться частью того вечера.  То, как все игроки ATP и WTA собрались отпраздновать его путь и карьеру, стало прекрасным моментом», — цитирует Джоковича пресс-служба «Ролан Гаррос».