Российская теннисистка Оксана Селехметьева, занимающая 89-е место в мировом рейтинге, не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции 2026 года.

В стартовом матче турнира она проиграла украинке Марте Костюк, которая занимает 15-е место в рейтинге, со счетом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

Селехметьева не выполнила ни одного эйса, допустила 12 двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из семи. Костюк, в свою очередь, не подала ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и взяла шесть брейк-пойнтов из тринадцати возможных.

Во втором круге турнира «Ролан Гаррос» 2026 Марта Костюк встретится с победительницей матча между Кэти Волынец (США) и Кларой Бюрель (Франция).