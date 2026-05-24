Представитель Греции Стефанос Циципас отметил, чего ждет от выступления на Открытом чемпионате Франции-2026.

«Для меня грунтовые турниры в этом году были средними, я не продвинулся далеко. Единственный турнир, на котором я почувствовал, что снова нахожусь на уровне, был в Мадриде, где я сыграл очень хорошие матчи и показал хорошие результаты. И против Каспера Рууда, который выиграл этот турнир в прошлом году, я был в нескольких очках от победы. Это, безусловно, о чём-то говорит, я считаю.

Я должен продолжать становиться более выносливым, ещё более выносливым. Потому что я заметил, что в некоторых матчах были моменты, когда моя интенсивность падала. И, конечно, когда ноги не работают, когда ты устаёшь, дело не в том, что ты бьёшь хуже, — просто падает качество игры. Мне нужно держать интенсивность чуть выше, и это приходит от физической готовности. И от того, насколько ты готов умирать на корте», — приводит слова Циципаса SDNA.

В первом круге «Ролан Гаррос» Цицивас встретится с французом Александром Мюллером.

Напомним, Стефанос является 82-й ракеткой мира.