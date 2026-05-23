Американский теннисист Ленер Тьен, занимающий 20-е место в мировом рейтинге, стал победителем турнира АТР-250 в Женеве.

В финале он одержал победу над аргентинским спортсменом Мариано Навоне, который занимает 42-ю строчку в мировом рейтинге. Матч продолжался 2 часа 31 минуту и завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

В ходе игры Навоне не выполнил ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати возможных. В свою очередь, Ленер дважды подал навылет, не допустил двойных ошибок и выполнил пять брейк-пойнтов из восьми возможных.