Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и бывший лидер мирового рейтинга Евгений Кафельников резко прокомментировал предстоящее выступление 13-й ракетки мира, россиянина Андрея Рублева, на «Ролан Гаррос».

«Я считаю, что если он сейчас не дойдет до четвертьфинала, тогда уже не знаю, зачем ему в теннис играть. Ну правда!» — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

В стартовом матче Рублев встретится с перуанцем Игнасио Бусе, который занимает 57-е место в мировом рейтинге. Рублев — олимпийский чемпион Токио 2020 года в смешанном парном разряде, победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.