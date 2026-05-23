Российский теннисист Петр Бар-Бирюков, занимающий 335-е место в мировом рейтинге, стал победителем турнира «челленджер» в Бангалоре (Индия).

В финальном матче он одержал победу над белорусом Ильей Ивашко, который находится на 613-й строчке рейтинга, со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа и 3 минуты. Бар-Бирюков выполнил 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Ивашко сделал восемь эйсов, одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести попыток.

24-летний Бар-Бирюков завоевал свой первый титул на турнире «челленджер». За эту победу он получит 9500 долларов в качестве призовых и вернется в топ-300 мирового рейтинга. Ивашко заработает 5500 тысяч.