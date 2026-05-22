Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл у немца Тома Генцша в финале квалификации «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась с результатом 6:3, 6:7, 6:4 в пользу 142-й ракетки мира Сафиуллина.

Генцш подал навылет пять раз, сделал девять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из семи заработанных. Сафиуллин сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

Победа позволила Сафиуллину пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос». Соперник россиянина по первому кругу определится позднее.