64-я ракетка мира Дарья Касаткина вылетела в четвертьфинальной стадии турнира WTA-500 в Страсбурге.

Австралийка в трех сетах уступила румынке Жаклин Кристиан со счетом 6:7, 6:3, 2:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут. За время матча Кристиан выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 8 из 16 брейк-пойнтов. Касаткина сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Кристиан сыграет с одной из канадских теннисисток — Викторией Мбоко или Лейлой Фернандес.