Российская теннисистка Елена Приданкина, занимающая 220-е место в мировом рейтинге, одержала победу над своей соотечественницей Юлией Авдеевой (240-е место) во втором круге квалификации «Ролан Гаррос».

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу Приданкиной.

В игре Приданкина выполнила один эйсовый удар, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. Авдеева также подала один эйс, но совершила девять двойных ошибок и смогла реализовать только три брейк-пойнта из четырех.

Следующим соперником Приданкиной станет победительница матча между Катинкой фон Дайхманн и Химено Сакацуме.