Норвежец Каспер Рууд (17‑я ракетка мира) уверенно стартовал на турнире серии ATP‑250 в Женеве.

В первом круге в двух сетах он одолел американца Дженсона Бруксби (60) со счётом 6:3, 7:5.

Соперники были на корте полтора часа. За это время норвежец сделал 3 эйса, реализовал 5 брейк‑пойнтов из 10 заработанных и обошёлся без двойных ошибок.

У его соперника — один эйс, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк‑пойнта из 5 заработанных.

Во втором круге Рууд сразится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия).