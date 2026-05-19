Российская теннисистка, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, Екатерина Александрова потерпела поражение во втором круге турнира WTA-500 в Страсбурге, Франция.

Она проиграла представительнице США Энн Ли, которая занимает 30-ю строчку рейтинга, со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Матч длился 1 час 57 минут.

Александрова сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных. Ли, в свою очередь, реализовала четыре брейк-пойнта из 13, допустила одну двойную ошибку и выполнила десять подач навылет.

В четвертьфинале грунтового турнира Энн Ли встретится с победительницей матча между Мари Боузковой (Чехия) и Александрой Олейниковой (Украина).