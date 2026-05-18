Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила в матче первого круга турнира WTA-500 в Страсбурге, Франция.
Бывшая российская, а ныне австралийская спортсменка Дарья Касаткина, занимающая 62-е место в мировом рейтинге, одержала победу со счетом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Людмила Самсонова выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из 12. Однако она допустила четыре двойные ошибки. Ее соперница, Дарья Касаткина, также ошиблась дважды, но сделала четыре эйса и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира Касаткина встретится с американской теннисисткой Питон Стирнс.