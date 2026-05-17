Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP 1000 в Риме.

«Даня показал невероятный теннис. Он сейчас один из немногих, кто оказывает сопротивление Синнеру, Алькарасу, играет против них грамотно. Против Синнера был сложный матч физически: большие скорости, длинные затяжные розыгрыши, остановка на дождь, перенос матча, который непонятно кому был на руку. Но Синнер сейчас очень хорош. Лучший теннисист на планете, и он это доказывает несмотря на проблемы со здоровьем, которые у него были во втором сете», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев проиграл Яннику Синнеру с результатом 2:6, 7:5, 4:6. Теперь Синнер сразится с норвежцем Каспером Руудом в финале турнира в Риме.